Новые банки присоединились к льготным программам ипотеки

Наибольший интерес кредитные организации проявили к "Семейной ипотеке", сообщил институт развития ДОМ.РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новые банки присоединились к льготным ипотечным программам РФ после распределения дополнительных лимитов по ним. Наибольший интерес новые кредитные организации проявили к "Семейной ипотеке", сообщил институт развития ДОМ.РФ.

Ранее в правительстве РФ сообщали, что лимиты выдачи по программам ипотеки с господдержкой увеличены на 1,9 трлн рублей. По "Льготной ипотеке" на новостройки - с 4,5 до 5 трлн рублей, по "Семейной ипотеке" - с 3,1 до 3,4 трлн рублей, по "IT-ипотеке" - с 240 до 500 млрд рублей и по "Дальневосточной ипотеке" - с 450 млрд до 1,3 трлн рублей. К 2 октября ДОМ.РФ завершил перераспределение этих средств между банками.

"Все средства были распределены между кредиторами пропорционально объему требований на основе поданных заявок. <…> При этом заявки на получение лимита были поданы и от новых банков, которые ранее не принимали участие в реализации отдельных госпрограмм. Больше всего новых кредиторов присоединились к программе "Семейной ипотеки" - ООО КБ "РостФинанс", АО Генбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк", - говорится в сообщении.

Также в перераспределении средств приняли участие Сбербанк, Банк ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Росбанк.

"На фоне действующей денежно-кредитной политики и повышения ставок по рыночным программам доля кредитов с господдержкой продолжает расти - сегодня на них приходится уже 40% по количеству и более половины всех выданных ипотечных займов по объему - 51%. Общий объем средств теперь составляет более 10 трлн рублей", - процитировали в сообщении управляющего директора ДОМ.РФ Светлану Некрасову.

По ее словам, за время действия льготных ипотечных программ, ими воспользовались 2,1 млн семей. Так, по "Льготной ипотеке" на новостройки выдано более 1,2 млн кредитов на 4,6 трлн рублей, по "Семейной ипотеке" - свыше 746 тыс. кредитов на 3 трлн рублей, по "Дальневосточной ипотеке" - 82 тыс. кредитов на 360 млрд рублей, по "IT-ипотеке" - более 27 тыс. кредитов на сумму около 244 млрд рублей.