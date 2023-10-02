2 октября, 08:46

Пушилин заявил о подготовке 114 площадок под строительство нового жилья в ДНР

Глава республики добавил, что в сфере строительства в регионе наблюдается интерес со стороны инвесторов

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Для строительства нового жилья в Донецкой Народной Республике уже подготовлены 114 площадок, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас действительно уже началось строительство нового жилья в относительно безопасных районах. Уже подготовлены 114 площадок", - сказал он.

Он добавил, что в сфере строительства в регионе наблюдается интерес со стороны инвесторов: "Они понимают, <...> как будет реализовываться это жилье, и что сейчас это жилье крайне востребовано", - пояснил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что спрос на рынке жилья влияет и на ценовую политику. "С учетом дефицита жилья мы видим некоторое завышение цен, в частности в Донецке, Макеевке и ряде других населенных пунктов", - уточнил он. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичДНР
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