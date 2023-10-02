Нотариальная палата предостерегла от экономии на сделках из-за разницы тарифов в регионах

С 1 октября стоимость нотариального действия стала складываться из двух компонентов: общего федерального и регионального тарифов, последний рассчитывается для каждого субъекта РФ в отдельности

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Федеральная нотариальная палата (ФНП) назвала необоснованными попытки сэкономить на оформлении сделок, тарифы по которым изменились с 1 октября 2023 года, путем регистрации нотариальных действий в регионах РФ с более низким тарифом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе палаты.

"В случае со сделками по распоряжению недвижимостью ехать в другой регион в погоне за более низкой стоимостью услуги не имеет никакого смысла. По закону нотариальное удостоверение такой сделки должно проходить у нотариуса того региона, где находится отчуждаемый объект", - рассказали в палате.

С 1 октября стоимость нотариального действия стала складываться из двух компонентов: общего федерального и регионального тарифов, последний рассчитывается для каждого субъекта РФ в отдельности. В преддверии этой реформы в Telegram-каналах начали появляться предложения для граждан об оформлении нотариальных действий в более "дешевых" регионах. Как пояснили в ФНП, если кто-то из сторон сделки оказался где-то далеко и не может или не хочет встречаться с контрагентом лично, можно воспользоваться дистанционным форматом оформления сделки с привлечением двух нотариусов. Однако и в этом случае хотя бы один из выбранных нотариусов должен работать в регионе, где расположена недвижимость.

Что изменилось

В соответствии с утвержденной Минюстом формулой снизились размеры предельных значений регионального тарифа, добавили в палате. Как следствие, уменьшатся совокупные затраты граждан, прежде всего по социально значимым нотариальным действиям. Кроме того, еще более доступным станет удостоверение сделок с недвижимостью, для которых нотариальная форма не является обязательной (купля-продажа, дарение, мена, аренда).

Так, в Москве предельный размер регионального тарифа на такое нотариальное действие сократился с 16,5 тыс. до 9,3 тыс. рублей, в Архангельской области - с 22 тыс. до 12,7 тыс. рублей. Снизился предельный размер и на оформление согласия супруга на сделку по распоряжению совместно нажитым имуществом - например, в Севастополе с 3 тыс. до 2,2 тыс. рублей.