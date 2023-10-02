В России за сентябрь выдали около 200 тыс. ипотечных кредитов

Россияне получили кредиты на рекордный 1 трлн рублей, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Примерно 200 тыс. ипотечных кредитов на рекордную сумму 1 трлн рублей выдано по итогам сентября 2023 года в России, сообщил в эфире РБК руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"В сентябре в стране выдано, по нашим оценкам, примерно 200 тыс. ипотечных кредитов на 1 трлн рублей. Это рекорд. Вообще в целом за девять месяцев 2023 года ипотеки уже выдано больше, чем за весь прошлый год", - сказал он.

При этом Гольдберг отметил, что доля инвестиционных сделок на рынке недвижимости невелика. "Пока какого-то явного пузыря мы не видим. Сейчас пока реальные зарплаты растут, обеспеченность жильем низкая, и люди покупают жилье для себя", - рассказал он. По словам топ-менеджера, такие выводы аналитики ДОМ.РФ делают из данных по количеству людей, которые покупают жилье повторно либо у которых заключено договоров долевого участия (ДДУ) больше чем на одну квартиру.

Также аналитики госкорпорации убеждены, что доля ипотечных кредитов с высокой долговой нагрузкой не так велика, как свидетельствуют данные Центробанка. Такая разница в статистических данных связана с тем, что методика расчета уровня доходов человека, если они не подтверждены документами, предусматривает использование показателя среднего дохода по региону. "По нашим оценкам, сведений о 30-40% заемщиков нет в базе пенсионного фонда. Но обычно доход ипотечника выше, чем средний по региону, и это не значит, что они практически все свои деньги отдают на ипотечные выплаты, как считает Центробанк", - заявил Гольдберг.

Банк России повысил с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков. Больше всего надбавки вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по ДДУ.