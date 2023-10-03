В Зеленограде выставят на торги по аренде земельный участок для строительства ТЦ

С победителем заключат договор аренды на 4 года и 10 месяцев

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Инвесторы смогут принять участие в торгах по аренде земельного участка в Зеленограде с дальнейшим строительством торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

"Осенью на торги по аренде планируется выставить 0,23 га земли в Зеленограде для строительства торгового центра. Участок расположен на улице 1 Мая. Инвестор сможет возвести там здание площадью почти 2 тыс. кв. м", - привели в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Поясняется, что земельный участок расположен недалеко от станции "Крюково" МЦД-3, рядом с двумя микрорайонами с многоэтажной застройкой.

В пресс-службе рассказали, что с победителем заключат договор аренды на 4 года и 10 месяцев. После того как торговый центр построят, введут в эксплуатацию и оформят в собственность, инвестор сможет приобрести участок по исключительному праву.