Базу для нового подхода к строительству в России могут утвердить до апреля

Параметрическое нормирование считается более прогрессивным подходом, чем действующий в стране предписывающий метод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Нормативная база для перехода к параметрическому нормированию строительства в РФ может быть утверждена до апреля 2024 года. Об этом журналистам сообщил директор "Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") Андрей Копытин в кулуарах международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Параметрическое нормирование считается более прогрессивным подходом, чем действующий в РФ предписывающий метод. Он разъясняет суть того или иного требования и дает строителю возможность исполнить его несколькими способами. ФАУ "ФЦС" разрабатывает свод правил системы нормативных документов для строительства, в рамках которого будет определено, что такое параметр, строительное требование и строительная норма.

"Сейчас этот документ находится в завершающей стадии разработки, в ближайшее время он будет размещен для публичного обсуждения. Мы рассчитываем к концу первого квартала следующего года этот документ утвердить", - сказал Копытин.

По его словам, это "позволит всем единообразно понимать, что такое параметрический метод или параметрическое требование".

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. Организаторы ожидают, что в выставке примут участие около 500 экспонентов из 33 регионов РФ и шести других стран.