В Кемерове планируют построить высотный бизнес-комплекс, медцентр и жилые кварталы

Строительство намерены начать в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства области

КЕМЕРОВО, 3 октября. /ТАСС/. Компания "УГМК-застройщик" начнет строить в 2023 году многофункциональный общественный центр площадью 145 тыс. кв. м в Кемерове. Также запланировано строительство медицинского комплекса и более 10 высотных микрорайонов, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. Сегодня он посетил международный строительный форум-выставку 100+ TechnoBuild и подписал соглашения о сотрудничестве региона с "УГМК-Застройщик". Подписанные соглашения предусматривают проектирование и строительство высотного комплекса "Московская площадь" на берегу Томи, медицинского центра площадью свыше 12 тыс. кв. м и жилых кварталов", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, микрорайоны будут включать и медицинские объекты. "У нас действует большая программа по подготовке медицинских кадров, и в этой клинике будут кафедры для обучения и практики наших студентов. Мы договорились, что в объектах, которые будет строить "УГМК-Застройщик", тоже будут поликлиники, интегрированные в комплексы", - привели в пресс-службе слова Цивилева.

Так, строительство центра "Московская площадь" планируется начать в 2023 году. На участке в 5 га разместятся торговые улицы, термальный комплекс с бассейном под открытым небом, гостиница, рестораны, фитнес-клуб и офисный центр. Общий объем инвестиций превысил 17 млрд рублей.

Около Кемеровского государственного медицинского университета появится медицинский комплекс. Он будет включать в себя взрослую и детскую поликлиники, операционный блок, стационар на 30 мест, лабораторию, эндоскопию, лучевую диагностику и аптеку. Инвестиции в проект составляют 3,6 млрд рублей.

По проектам комплексного развития территории на площади 549 га планируется построить более 10 современных высотных микрорайонов, включая социальную инфраструктуру. Так, здесь появится 10 школ, 38 детских садов, шесть объектов здравоохранения, а также парки, объекты спорта и культуры.