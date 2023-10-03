Минстрой планирует перевести все требования для стройки в машиночитаемый формат

Это произойдет до 2026 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ планирует в течение следующих двух лет перевести регулирующие стройку в РФ требования в формат, читаемый компьютером, чтобы в перспективе программа могла без участия человека оценивать проекты на соответствие нормам. Об этом журналистам сообщил директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры министерства Владимир Калинкин в кулуарах международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"Какая у нас стоит задача? За два года мы обязаны с ней справиться. Мы бы хотели, чтобы все требования, которые должен соблюсти проектировщик, строитель <...>, были сформулированы на языке, который понимает компьютер. <...> Сейчас IT-отрасль развита настолько, [что] через какое-то время мы получим программное обеспечение, которое позволит без участия человека оценивать проект конкретного, например, детского садика на соответствие всем возможным требованиям за секунды", - сказал он.

По словам Калинкина, помимо требований Минстроя, предстоит оцифровать нормы МЧС и Роспотребнадзора, "чтобы они были собраны в единой базе и структурированы".

По оценкам Минстроя, в будущем через автоматические системы можно будет анализировать порядка 80% всех проектных решений в РФ, что минимизирует человеческие ошибки и ускорит процесс.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. Организаторы ожидают, что в выставке примут участие около 500 экспонентов из 33 регионов РФ и шести других стран.