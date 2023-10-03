Сервисом пользуются более 500 тыс. россиян, сообщили в Минстрое

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Платформа для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства - мобильное приложение "Госуслуги. Дом", заработало во всех регионах РФ. Сервисом пользуются более 500 тыс. россиян, сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

"Более 500 тыс. россиян пользуются новым мобильным приложением "Госуслуги. Дом". Мобильное приложение работает уже во всех регионах России", - говорится в сообщении.

Сервис отвечает запросам как собственников квартир, так и управляющих организаций, а также государственных жилищных инспекций и органов власти, пояснил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик. По его словам, одна из главных функций - сбор показаний приборов учета и оплата счетов за коммунальные услуги. "Помимо этого, владельцы квартир могут получить информацию о проведении капитального ремонта, проводить собрания собственников онлайн, а если приближается срок поверки счетчиков, приложение пришлет уведомление об этом", - цитирует пресс-служба замминистра.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные о недвижимости загружаются автоматически. Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя России.