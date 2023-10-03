Минстрой допустил возвращение контроля за обращением цемента в 2024 году

Директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры ведомства Владимир Калинкин заявил, что в рамках эксперимента эту функцию вернут Росстандарту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Контроль за обращением в РФ части строительных материалов - цемента, радиаторов отопления и кабельной продукции могут вернуть в РФ в качестве эксперимента в феврале 2024 года. Об этом сообщил директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ Владимир Калинкин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Обсуждается возможность проведения эксперимента по возвращению государственного контроля за наиболее чувствительными строительными материалами и изделиями. Речь идет о цементе, сухих смесях, радиаторах и о части кабельной продукции. Этот проект администрирует Минпромторг. Мы вовлечены в него как представители строительной отрасли. Ожидаемый срок эксперимента - с 01.02.2024 года по 01.02.2025 года", - сказал он журналистам в кулуарах международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

По словам Калинкина, в рамках эксперимента функцию контроля вернут Росстандарту.

Росстандарт осуществлял контроль и надзор за обращением стройматериалов до июня 2021 года, когда эти полномочия упразднили с принятием поправок в федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" (закон от 11.06.2021 года). В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ввести риск-ориентированный государственный контроль за соблюдением обязательных требований технических регламентов на промышленную продукцию.

Объем строительной продукции, обращение которой сейчас не контролируется, может составлять 1,8 трлн рублей ежегодно, заявляли в марте 2023 года в коллективном обращении в Общественную палату 15 отраслевых организаций. Совокупную стоимость фальсификата в этой области они оценили в 314 млрд рублей за 2021 год. А в целом после изменения подходов в июне 2021 года продукция по 13 техническим регламентам полностью или частично оказалась не охвачена федеральным государственным надзором, указывали авторы письма.