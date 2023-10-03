Более 110 домов Подмосковья исключили из реестра проблемных объектов

До конца 2023 года в регионе планируется достроить свыше 120 объектов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Свыше 110 многоквартирных домов на территории Московской области исключили из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

"С начала 2023 года в Подмосковье из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключили 117 объектов. Больше всего МКД (многоквартирных домов - прим. ТАСС) завершили в Ленинском городском округе - 11 объектов, 5 - в Подольске и 4 дома в Химках", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что до конца 2023 года планируется достроить более 120 объектов и произвести компенсацию гражданам-соинвесторам 119 проблемных объектов.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу свести к нулю количество проблемных объектов на территории региона до конца 2023 года. На данный момент в ЕРПО находится 240 объектов", - подчеркнули в ведомстве.