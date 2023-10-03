Кабмин направит еще 500 млн рублей на ремонт жилья после паводка в Забайкалье

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что погодные катаклизмы традиционно испытывают на прочность многие регионы России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство направит дополнительно 500 млн рублей на восстановление и ремонт жилья, пострадавшего от паводков в Забайкалье. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, открывая заседание правительства.

"В предыдущие два года в Забайкальском крае паводками после сильных дождей разрушены и повреждены дома. Восстановить или капитально отремонтировать их надо почти 250 семьям. На эти цели ранее было выделено 2 млрд 750 млн рублей. Сегодня дополнительно направим еще около 500 млн рублей. Это решение позволит вернуть свое жилье сотням людей", - сказал он.

Мишустин также отметил, что погодные катаклизмы традиционно испытывают на прочность многие регионы РФ. "Какими бы значительными они ни были, крайне важно помогать людям, не оставлять их один на один с бедой", - подчеркнул премьер.