В Омской области планируют ввести рекордный объем жилья в 2024 году

Глава региона Виталий Хоценко сообщил, что в 2023 году при плане 670-680 тыс. кв. м застройщики введут около 700 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объем жилищного строительства в Омской области вырастет в 2024 году примерно на 10% по сравнению с текущим годом, в котором планируется ввести около 700 тыс. кв. м жилья. Как рассказал ТАСС губернатор Виталий Хоценко, рекордного показателя власти рассчитывают достичь благодаря привлечению и локальных, и федеральных строительных компаний.

"В следующем году у нас будет вводиться много жилья, потому что и наши крупные компании, и федеральные компании - "Эталон", "Брусника", "Догма" - строят. Будет завершено много многоквартирных домов, следующий год будет рекордным", - сказал Хоценко.

Он уточнил, что в этом году при плане 670-680 тыс. кв. м застройщики введут около 700 тыс. кв. м жилья. В 2024 году этот показатель вырастет примерно на 10%.

Строительная отрасль Омской области еще несколько лет назад находилась в упадке, застройщики не могли продать готовые квартиры, они по несколько лет стояли пустыми. Ситуация изменилась после введения федеральной программы льготной ипотеки и субсидирования регионом дополнительного снижения процентной ставки на 3 процентных пункта. В результате омские строители не смогли обеспечить выросший спрос на квартиры, это привело к увеличению цен на жилье в Омске.