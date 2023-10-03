Эксперт: строительные компании из-за кадрового голода инвестируют в развитие персонала

Директор екатеринбургского филиала HeadHunter Оксана Сидлецкая отметила, что среди внешних факторов дефицита кадров компании выделяют отсутствие специалистов с нужными навыками, геополитические вызовы, а также демографические проблемы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты по управлению персоналом выявили новую особенность поведения работодателей в строительной отрасли, вызванную серьезным дефицитом кадров. Об этом рассказала директор екатеринбургского филиала компании HeadHunter Оксана Сидлецкая в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"25% компаний отрасли уже готовы инвестировать в развитие управленческих компетенций менеджеров среднего звена, ведь именно от бригадира или руководителя отдела будет зависеть, как дальше будут работать новые сотрудники. Это новое веяние, мы его видим буквально в течение последнего года, и, надеюсь, оно позволит компаниям удерживать персонал, который они с таким трудом нашли", - сказала она в ходе выступления на открытом диалоге "Кадровый голод или кадровый потенциал? Решения для строительной отрасли".

Кроме того, для борьбы за человеческие ресурсы 43% работодателей отрасли также готовы обеспечить хорошие гибкие условия работы, а 30% - увеличить фонд оплаты труда, также следует из презентации представителя рекрутингового портала. В целом, если в январе 2021 года соотношение активных резюме к числу активных вакансий в сфере недвижимости и строительства в целом по России было на уровне 4,9 к одному, то в августе 2023 этот показатель сократился до 2,5 резюме на одну вакансию, добавила она. Среди внешних факторов дефицита кадров строительные компании наиболее часто выделяют отсутствие специалистов с нужными навыками, геополитические вызовы, а также демографические проблемы, отметила Сидлецкая.

Сотрудничество с учебными заведениями

В таких условиях девелоперские компании решают вопросы кадрового дефицита за счет развития существующего персонала и взаимодействия с профильными учебными заведениями для формирования кадрового резерва, добавила в ходе мероприятия директор по персоналу девелоперской группы "Эталон" Наталья Танаева. "На данный момент в приоритете развитие сотрудников компании и обучение молодых специалистов, которые только собираются пополнить коллектив группы "Эталон". Инвестиции в развитие персонала у нас составляют до 1,5% от общего размера фонда оплаты труда. Обучение сотрудников осуществляется как на сторонних образовательных платформах, так и в рамках собственных программ повышения квалификации", - сказала она. В то же время девелопер активно ведет поиск талантов среди молодых специалистов и студентов, например, с помощью поддержки профессиональные конкурсов. В качестве примера Танаева привела ежегодный конкурс работ с применением технологий информационного моделирования.

Эксперты также отметили, что бороться за кадры следует не только в вузах, но и на уровне среднего специального образования. Так, советник министра просвещения Наталия Золотарева напомнила, что в России реализуется федеральный проект "Профессионалитет", где работодатели могут влиять на программу обучения в колледжах и предоставляют наставников для студентов. Сейчас в России в рамках этой программы работают семь образовательно-производственных кластеров, в которых 55 колледжей готовят специалистов для предприятий строительной отрасли, в свою очередь добавила начальник Центра управления и развития федерального проекта "Профессионалитет" Ольга Семина. "В стройотрасли 10 тыс. студентов обучаются по 134 образовательным программам и 31 предприятие - участники федерального проекта", - заключила Семина.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. Организаторы ожидают, что в выставке примут участие около 500 экспонентов из 33 регионов РФ и шести других стран.