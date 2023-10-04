Новым регионам выделят казначейские кредиты на строительство

По словам замглавы Минстроя Валерия Леонова, в новых субъектах стоит задача нивелировать дисбаланс в социально-экономическом развитии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Специальные казначейские кредиты на реализацию инфраструктурных проектов предусмотрены для новых субъектов РФ в 2023 году. Об этом сообщил заместитель министра строительства РФ Валерий Леонов в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"С этого года у нас идут специальные казначейские кредиты на эти территории", - сказал он.

По словам Леонова, в новых субъектах РФ стоит задача нивелировать дисбаланс в социально-экономическом развитии, в строительстве эта цель достигается за счет комплексного подхода. "Работа поставлена, все задачи будут выполнены", - подчеркнул он.

Механизм казначейских кредитов запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства РФ "Инфраструктурное меню". Кредиты выдаются в регионах на срок до 15 лет по ставке 3% годовых. Оператором программы выступает Фонд развития территорий.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. Организаторы ожидают, что в выставке примут участие около 500 экспонентов из 33 регионов РФ и шести других стран.