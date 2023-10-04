В Зеленограде демонтировали почти 1,5 тыс. кв. м самостроя

Больше всего таких объектов - 34 - на территории промзоны "Алабушево", их площадь составила почти 400 кв. м

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Москвы с января по август приняли решение демонтировать в Зеленоградском административном округе 126 некапитальных самовольных объектов общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Сотрудники департамента принимают участие в работе окружной комиссии, которая рассматривает факты незаконного возведения некапитальных объектов арендаторами и пользователями земельных участков. В результате этой деятельности с начала 2023 года было решено демонтировать 126 объектов в Зеленограде площадью почти 1,5 тыс. кв. м. В их числе бытовки, деревянные сараи, заборы и шлагбаумы. Больше всего таких объектов - 34 - на территории промзоны "Алабушево", их площадь составила почти 400 кв. м", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

Отмечается, что незаконные некапитальные объекты портят архитектурный облик города и могут представлять опасность для граждан. Освобожденные территории в Зеленограде приведут в порядок и создадут там новые общественные пространства. Выявлением и пресечением незаконных построек, в том числе некапитальных, на территории Москвы занимается Госинспекция по недвижимости.

"Самострой - это потенциально опасный объект, так как он возводится с нарушениями норм и требований градостроительного и земельного законодательства. Для недопущения возникновения незаконных построек и снижения числа нарушений в имущественно-земельной сфере в своей работе инспекция делает основной акцент на профилактические меры. Сегодня наши ресурсы направлены именно на своевременное пресечение попыток строительства без разрешительной документации", - рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.