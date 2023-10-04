"Единый заказчик" восстановил в ЛНР и ДНР более 3,5 млн кв. м жилья с начала года

Работы ведутся при координации Минстроя России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Публично-правовая компания (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" за три квартала 2023 года восстановила в Луганской и Донецкой народных республиках более 3,5 млн кв. м жилья. Об этом сообщил генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"За три квартала 2023 года под контролем "Единого заказчика в сфере строительства" в Луганской и Донецкой народных республиках строителями было восстановлено более 3,5 млн кв. м жилой недвижимости", - сказал он.

В ЛНР специалисты полностью восстановили 185 многоквартирных домов общей площадью 990 тыс. кв. м, в ДНР - 714 домов площадью 2,6 млн кв. м. Наибольшее количество жилых объектов отремонтировали в Мариуполе, Волновахе и Северодонецке. Масштабные работы также ведутся в Макеевке, Красном Луче, Старобельске и других городах двух республик. При этом тепловые контуры уже закрыты более чем в 2,2 тыс. жилых домов, что позволило обеспечить теплом свыше 300 тыс. человек. На около 400 сильно поврежденных объектах строителям удалось избежать сноса и восстановить эти дома, несмотря на сильнейшие нарушения несущих конструкций.

Работы по восстановлению жилой инфраструктуры в новых регионах ведутся при координации Минстроя России. Для осуществления ремонтно-восстановительных работ в Луганской и Донецкой народных республиках "Единым заказчиком" и подрядными организациями задействовали более 25 тыс. строителей из числа местных жителей и специалистов из других регионов России.