В Москве в Южном Медведкове планы по программе реновации выполнены на 100%

Всего новоселов будет около 2 тыс. человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Планы по переселению жителей Москвы по программе реновации в районе Южное Медведково выполнены на 100%: все дома, входящие в программу, расселяются или уже расселены, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

"За все время реализации программы в районе около 1,7 тыс. москвичей получили ключи от современных квартир. Всего новоселов будет около 2 тыс. человек. Сейчас жители начинают поэтапное переселение из старых домов 20 и 24 в проезде Дежнева в новостройку на улице Молодцова, дом 17. Планы по переселению в районе выполнены на 100%", - приводятся слова руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

Отмечается, что в конце сентября 296 жителей двух старых домов в Южном Медведкове получили письма с предложениями новых квартир по программе реновации. Всего в районе новое современное жилье получат около 2 тыс. москвичей.