Шестую новостройку в Очаково-Матвеевском передали под заселение по реновации

Горожане уже приступили к осмотру жилья в новом доме

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек из пяти старых домов переселятся в шестую новостройку в районе Очаково-Матвеевское в Москве в рамках программы по реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское около 1 тыс. человек из пяти старых домов приступают к поэтапному переезду в новостройку по адресу: Малая Очаковская улица, дом 6. Пятиэтажки расположены на улицах Большая Очаковская (дома 34 и 43), Марии Поливановой (дома 2/19 и 4) и Озерная (дом 20)", - говорится в сообщении.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин обратил внимание, что в районе Очаково-Матвеевское в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве подлежат расселению 67 жилых домов. В указанных домах проживает 17,3 тыс. человек. На сегодняшний день 7 домов расселено, а 3 - демонтированы по технологии "умного сноса".

"Всем жителям пяти старых домов в районе Очаково-Матвеевское направили письма с предложениями равнозначных квартир. Горожане уже приступили к осмотру жилья в новом доме на улице Малая Очаковская. Получить консультации специалистов и помощь в оформлении документов москвичи могут в центре информирования по переселению, который находится в соседнем здании - на улице Малая Очаковская, дом 7", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, с начала реализации программы реновации в районе уже около 3 тыс. человек стали правообладателями новых квартир. В целях организации "волнового" переселения жителей по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское подобрано 11 территорий: шесть новостроек заселяются, две возводятся, а три еще проектируются.