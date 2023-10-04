Ввод жилья в РФ по итогам января - сентября достиг 79 млн кв. м

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, "это тоже очень высокий результат"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в РФ по итогам девяти месяцев 2023 года составил 79 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"Мы ввели почти 79 млн кв. м на 1 октября. Это тоже очень высокий результат", - сказал он.

По словам министра, в настоящий момент в России возводится порядка 150 млн кв. м жилья. "Мы идем к 2030 году к объему [ввода] в 120 млн кв. м жилья", - напомнил он поставленную правительством РФ цель.

По итогам 2022 года в России ввели в эксплуатацию рекордные 102,7 млн кв. м жилья, что на 11% больше относительно результата 2021 года. По итогам 2023 года он может достичь 105 млн кв. м, прогнозировал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. Организаторы ожидают, что в выставке примут участие около 500 компаний из 33 регионов РФ и шести других стран.