Минстрой призвал бизнес взять шефство над профессионально-техническими училищами отрасли

По мнению главы ведомства Ирека Файзуллина, необходимость постоянного внимания к проблеме кадров в строительной отрасли - это веление текущего времени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин призвал девелоперов взять шефство над всеми профессионально-техническими училищами, которые связаны со строительной и транспортной отраслями.

"Коллеги, призываю вас и самих поактивнее начать участвовать в [кадровых] процессах и вот взять шефство над всеми профессионально-техническими училищами, которые связаны со строительной отраслью и ее транспортной составляющей", - сказал он в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

По мнению министра, необходимость постоянного внимания к проблеме кадров в строительной отрасли - это веление текущего времени. "Возрастающий объем строительства, и жилищного, и промышленного, и дорожного, строительство новых сооружений, метростроительство требуют постоянной работы с образовательными учреждениями", - подчеркнул он.

По словам Файзуллина, советская система подшефных главкам и трестам ПТУ применима и для сегодняшних реалий российского стройкомплекса. "Сильные организации должны объединиться на базе союзов строителей регионов для того, чтобы подтянуть специализированные учебные организации, по-старому - ПТУ и техникумы до того уровня, который вам необходим", - добавил он.

На сегодняшний день в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" в РФ уже создано семь образовательно-производственных кластеров. 55 колледжей вошли в этот проект, выделено 700 млн рублей из федерального бюджета, привлечены 98 млн рублей средств работодателей.