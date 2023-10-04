В ДНР заявили о перевыполнении на 5% плана 2023 года по восстановлению жилья

По словам председателя правительства республики Евгения Солнцева, построено 350 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Строители в Донецкой Народной Республике (ДНР) на 5% перевыполнили план 2023 года по восстановлению жилья - построено 350 тыс. кв. м. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Восстановлено за год 10 231 объект, 1 683 многоквартирных дома, 7 227 индивидуальных жилых домов. <…> На самом деле мы идем с опережением графика [по восстановлению жилья]: у нас по плану 333 тыс. кв. метров должны были ввести в этом году, мы построили 350 тыс. кв. метров, что на 5% превышает план этого года", - сказал Солнцев.

Он уточнил, что в восстановлении и строительстве задействованы 26 тыс. рабочих и 2,5 тыс. единиц техники. Помимо восстановления жилья и инфраструктуры, идет активное строительство, построены 48 многоквартирных домов.

Под ипотечное строительство в регионе определено 156 земельных участков, из которых 119 - в Мариуполе. Выданы первые льготные ипотечные кредиты.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. В мероприятии участвуют 450 компаний. Выставка включает все направления строительства, проектирования, развития городской среды и позиционирует себя как место встречи девелоперов, застройщиков, архитекторов, проектировщиков, производителей материалов и технологий, подрядных организаций, представителей органов власти и научного сообщества.