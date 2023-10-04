Собянин: в Москве на месте полузаброшенных территорий появятся городские кварталы

В частности, современное жилье возведут вместо нежилой застройки на Волгоградском проспекте

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Городские кварталы с технопарком, детскими садами, спортивным комплексом появятся в Москве на месте полузаброшенных территорий в районах Южное Тушино, Кузьминки и Крюково. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Построим городские кварталы на месте полузаброшенных территорий в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове. На части бывшей промзоны "Малино" в Зеленограде возведем все необходимое для комфортной жизни: новостройки, детский сад, школу, центр развития детского творчества, комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта. Еще здесь будут пожарное депо, технопарк, офисные здания, магазины и кафе", - написал Собянин.

По его словам, часть бывшей промзоны "Тушино" тоже станет современным микрорайоном. Там появятся новостройки, школы, детские сады и медицинский центр. Современное жилье возведут вместо нежилой застройки на Волгоградском проспекте.

Часть домов в новых кварталах будет построена для программы реновации. Всего в трех районах планируем около 1,5 млн кв. м недвижимости и больше 20 тыс. рабочих мест.