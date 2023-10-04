В России планируют построить около 4 млн кв. м жилья по итогам аукционов в рамках КРТ

Региональные власти уже выдали разрешения на строительство 250 тыс. кв. м жилья в рамках четырех проектов комплексного развития территорий в Тюменской, Ростовской, Челябинской областях и Хабаровском крае, сообщили в ДОМ.РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Проведенные ДОМ.РФ аукционы позволят построить на территории России около 4 млн кв. м жилья в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила пресс-служба госкомпании в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"С конца 2021 года ДОМ.РФ провел 30 аукционов на право заключения договоров комплексного развития территорий (КРТ) в 21 регионе с градостроительным потенциалом 3,8 млн кв. м жилья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что региональные власти уже выдали разрешения на строительство 250 тыс. кв. м жилья в рамках четырех проектов КРТ в Тюменской, Ростовской, Челябинской областях и Хабаровском крае. Ввод в эксплуатацию первых домов запланирован на 2024 год. Согласовано 67 проектов КРТ в 33 регионах РФ по участкам общей площадью 3,14 тыс. га под строительство более 12,8 млн кв. м жилья.

"Сегодня с коллегами из Минстроя РФ мы продолжаем работу по усовершенствованию законодательства в отношении данного механизма (КРТ - прим. ТАСС). В целом, в работе у ДОМ.РФ - 112 проектов в 49 регионах с общей площадью 5,5 тыс. га и градостроительным потенциалом 18,3 млн кв. м жилья", - рассказал на форуме управляющий директор ДОМ.PФ Анатолий Азизов.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

ДОМ.РФ является агентом РФ по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых федеральных земель и участков. С 2018 года в оборот вовлечено 2337 участков общей площадью 15,1 тыс. га, из них субъектам РФ передано более 1,4 тыс. участков площадью 7,8 тыс. га.