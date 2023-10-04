Обеспеченность жильем в России может вырасти на 43% через 10 лет

Она может достичь 40 кв. м на человека за счет развития индивидуального строительства, заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Обеспеченность россиян жильем в перспективе 10 лет может вырасти на 43% - с 28 кв. м на человека до 40 кв. м за счет развития индивидуального строительства (ИЖС) в стране, рынка арендного жилья и цифровизации отрасли. Об этом заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"Точно будет решена задача с большей обеспеченностью жильем. Сейчас это 28 кв. м [на человека]. В горизонте 10 лет строительная отрасль достигнет показателя 40 кв. м. Это как раз та потребность, которая есть на сегодня", - сказал он.

Это будет достигнуто, во-первых, за счет развития ИЖС, считает Ниденс. По его словам, за 8 месяцев 2023 года на строительство индивидуальных жилых домов в РФ было выдано 60 тыс. кредитов на 255 млрд рублей, что практически в 2 раза больше, чем за весь 2022 год (33 тыс. кредитов на 139 млрд рублей).

По мнению Ниденса, чтобы поддержать развитие ИЖС в РФ, на этот сегмент должны распространяться меры проектного финансирования через эскроу-счета. "Это совершило большой прорыв, революцию в строительстве [многоквартирного жилья]. Мы сейчас на пороге такого прорыва на рынке ИЖС", - отметил он.

Во-вторых, продолжил Ниденс, обеспеченность жильем будет увеличиваться за счет развития рынка арендного жилья в РФ. Третий значительный фактор - цифровизация сервисов государства и застройщиков.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. Организаторы ожидают, что в выставке примут участие около 500 компаний из 33 регионов РФ и 6 других стран.