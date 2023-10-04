Путин призвал "разбюрокрачивать" стройку, но без ущерба безопасности

Как отметил президент, "нужно тиражировать наилучшие практики"

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Новые и хорошо зарекомендовавшие себя практики и технологии в сфере строительства нужно тиражировать и распространять на все регионы страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и преподавателями "Сириуса".

Один из участников мероприятия рассказал, что при строительстве нового корпуса "Сириуса" активно используются и внедряются новые технологии, однако применять их сейчас можно только в рамках экспериментального правового режима, действующего на федеральной территории. В связи с этим он призвал сделать проект нового здания типовым, чтобы на его основе в дальнейшем возводились школы и в других регионах. "Полностью с вами согласен. Нужно тиражировать наилучшие практики. Если она такая, а я исхожу из того, что так и есть, то нужно тиражировать это в других регионах", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что важно не упускать из виду вопросы безопасности. "Нужно упрощать все эти ненужные с точки зрения возможностей использования современных материалов ограничения в строительстве, но безопасность должна быть обеспечена", - подчеркнул президент.

Для примера Путин вспомнил, как обстоят дела с деревянным строительством в России. "Например, деревянное строительство определенной этажности разрешается <…> под такие учреждения - даже несмотря на обработку", - указал он. При этом за рубежом, по словам президента, возможности деревянного домостроения сейчас шире. "Но надо смотреть на все самым внимательным образом - почему там можно, почему у нас до сих пор запрещено", - заключил глава государства.

"Но разбюрокрачивать [обновление строительных норм и стандартов ] точно надо совершенно, это 100%", - заметил Путин.