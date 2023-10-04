В Петербурге запустили программу социальной ипотеки

По словам губернатора города Александра Беглова, программа позволяет купить квартиру по льготной стоимости в рамках установленных нормативов, что ниже рыночной цены примерно на 30-40%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Программа социальной ипотеки, которая поможет городским очередникам приобрести квартиру, начала действовать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Санкт-Петербургский центр доступного жилья и Горжилобмен запустили новый механизм помощи городским очередникам в приобретении жилья - "Социальную ипотеку", - говорится в сообщении.

Теперь квартиры в домах из адресного перечня программы "Доступное жилье" могут приобрести участники и других жилищных программ. Также льготники смогут купить квартиры в капитально отремонтированных домах по льготной стоимости, используя при этом средства социальной выплаты. В случае, если выплаты и собственных средств не хватит для покупки квартиры, участник сможет оформить льготный ипотечный заем в Центре доступного жилья.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, программа позволяет купить квартиру по льготной стоимости в рамках установленных нормативов, что ниже рыночной цены примерно на 30-40%.

Ставка льготного займа составляет 2/3 от ключевой ставки ЦБ. Сейчас ставка льготного займа составит 8,7% годовых в рублях, что ниже средневзвешенной ставки по ипотеке на 5 процентных пунктов. Заем можно оформить на срок до 10 лет.