Девелопер открыл классы биотехнологий и IT-полигон в двух школах Москвы

Образовательные программы рассчитаны на 8 - 11 классы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Агробиотехнологии и Food Science (наука о продуктах питания), а также применение искусственного интеллекта и компьютерного зрения смогут изучать дети в двух московских школах, возведенных девелопером ПИК. Об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках проекта "Лаборатории ПИК х Летово" в школах рядом с домом дети смогут изучать агробиотехнологии и Food Science (наука о продуктах питания), а также искусственный интеллект и компьютерное зрение. Первые группы начнут обучение уже в 2023 году в двух московских муниципальных школах - в Саларьево и Люблино", - говорится в сообщении пресс-службы.

Партнером ПИК в создании этих программ стала школа "Летово", которая в 2023 году заняла первое место среди частных школ мира, обучающих по системе Международного бакалавриата. Девелопер установил оборудование в кабинетах муниципальных школ, а команда "Летово" разработала методические материалы, лабораторные практикумы и курсы повышения квалификации для учителей новых школ.

Об образовательных программах

Инновационные программы рассчитаны на 8 - 11 классы. Записаться на обучение смогут не только ученики школы, в которой оборудованы новые классы, но и учащиеся из других школ. Для реализации проектных работ в классах есть зона инженерно-научного практикума: здесь установлены 3D-принтеры для печати прототипов устройств и приборов.

По словам генерального директора ПИК Ивана Поландова, цель новых программ - создавать новые стандарты обучения и предоставлять детям востребованное качественное образование в школах, построенных девелопером. "Вместе с этим дети получат дополнительные возможности для научной деятельности и настоящей проектной работы", - приводит пресс-служба его комментарий.

Так, в школе микрорайона "Саларьево парк" открыт класс IT-полигона с технологиями для работы с компьютерным зрением. В центре класса размещается большая полетная зона для отработки навыков разработки и пилотирования роботизированных аппаратов. В классе биотехнологий в "Люблинском парке" установлено VR-оборудование, которое позволит ученикам проводить химические опыты в виртуальной лаборатории. Для практических работ по агробиотехнологиям в классе установлена программируемая камера проращивания - это позволит проводить эксперименты и изучать, как на рост растений влияют световые условия, температура, минералы. Комплексная подготовка школьников позволит им познакомиться с основами профессий сити-фермера, фуд-саентиста, агробиотехнолога.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого ресурса застройщиков, ПИК является крупнейшим девелопером России по объему текущего строительства.