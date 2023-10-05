Власти Москвы сообщили, что реализация программы реновации идет в соответствии с планом

С января по сентябрь передали под заселение 38 новостроек

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Около 40 новостроек уже передали под заселение в Москве по программе реновации, она идет в соответствии с планом на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Реализация программы реновации идет в соответствии с планом: показатели за три квартала текущего года выполнены в полном объеме. <…> С января по сентябрь этого года в рамках реализации программы реновации передали под заселение 38 новостроек, суммарная площадь квартир в которых составила более 830 тыс. квадратных метров. К переселению приступили 33,3 тыс. жителей из 233 старых домов. Эти показатели составляют порядка 80% от годового плана", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что с начала года ввели в эксплуатацию 48 новостроек и завершили демонтаж 162 старых домов.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в свою очередь напомнил, что программа реализуется по принципу волнового переселения. "Городские структуры беспрерывно работают для достижения поставленных целей, ведь с каждым годом объемы ввода и переселения будут только расти", - рассказал Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн квадратных метров, в которых проживает почти 1 млн москвичей.