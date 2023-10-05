Около 200 школ и детских садов построили в России по программе "Стимул" с 2018 года

В частности, в 2023 году построили четыре школы, одно дошкольное учреждение и один комплекс "школа - детский сад"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Порядка 200 школ и детсадов возвели по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда" с 2018 года, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. В частности, в 2023 году построили четыре школы, одно дошкольное учреждение и один комплекс "школа - детский сад".

"Реализовать такие проекты помогает программа "Стимул". С 2018 года для строящихся жилых комплексов возвели 200 образовательных учреждений в общей сложности на более чем 100 тыс. ребят", - привели слова Хуснуллина на сайте правительства РФ, уточнив, что это 94 школы, 99 детских садов, 6 комплексов школа-детский сад и один центр детского творчества.

В свою очередь министр строительства РФ Ирек Файзуллин добавил, что по программе было создано более 22 тыс. мест в детских садах в 34 регионах нашей страны, что позволило стимулировать строительство 9 млн кв. м жилья. Также было создано почти 83 тыс. мест для школьников, которые в 33 регионах поспособствовали возможности ввода 12,5 млн кв. м жилья.

Федеральная программа "Стимул" предполагает субсидирование строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах: школ и детских садов, больниц и поликлиник, очистных сооружений и даже автомобильных дорог. Это существенная помощь застройщику: когда он берется за комплексное освоение территорий, можно получить деньги из бюджета на строительство социальных объектов одновременно с возведением жилья. Объекты, которые возводятся по программе "Стимул", не субсидируются через другие программы и входят только в нацпроект "Жилье и городская среда". В настоящий момент программа сформирована на четыре года, с 2021 по 2024 год.

Всего в регионах с 2018 года по программе "Стимул" построили и реконструировали 612 объектов социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры. С помощью этих объектов в эксплуатацию ввели 43,9 млн кв. м жилья.