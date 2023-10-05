Башкирия получит дополнительные 750 млн рублей по программе "Стимул" в 2024 году

Это наибольший объем финансирования в стране

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Башкирия получит 750 млн рублей дополнительного финансирования по программе "Стимул" независимо от секвестра бюджета в 2024 году. Это наибольший объем финансирования в стране, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин в Уфе на заседании Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан.

"На 2024 год независимо от секвестра дополнительно по программе "Стимул" регион получит дополнительно 750 млн рублей на инженерную инфраструктуру, это самый большой объем денежных средств по России", - сказал Стасишин.

По данным властей Башкирии, в регионе по этой программе ведут строительство 12 объектов - в Уфе, Октябрьском, Салавате и Уфимском районе. Всего по "Стимулу" республика привлекла 12 млрд рублей из федерального бюджета.