В Москве в районе Проспект Вернадского строят три жилых корпуса по реновации

Ввод зданий в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Строительство трех жилых корпусов в рамках программы реновации началось в Москве на Проспекте Вернадского, их планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Проспект Вернадского по адресу: улица Лобачевского, владение 62 началось строительство трех жилых корпусов для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Три жилых корпуса будут переменной этажности, на подземном уровне расположится паркинг. Первый корпус будет состоять из пяти смежных секций, второй корпус - из трех секций, третий корпус - из двух секций. Лаконичные фасады оформят керамогранитной плиткой белого и коричневого цвета, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

Всего там будет 463 квартиры: однокомнатных - 68, двухкомнатных - 335, трехкомнатных - 60. Шесть квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

"Связь между этажами обеспечат современные грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года", - добавили в пресс-службе.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят площадки для детских игр, спортивных занятий и тихого отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.