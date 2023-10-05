Дизайн фасада будущего стадиона футбольного клуба "Торпедо" выберут болельщики

Итоги голосования подведут 10 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Дизайн фасада спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова футбольного клуба "Торпедо" на юге Москвы выберут болельщики. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Инград" (девелопер проекта).

"Группа компаний "Инград" совместно с ФК "Торпедо Москва" объявляют о старте проекта #СтроимСтадионВместе! Впервые в истории мирового футбола болельщики принимают участие в выборе дизайна фасада будущего стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова", - говорится в сообщении.

Основная идея оформления фасадов - использование стилистики футбольного клуба "Торпедо Москва". В голосовании участвуют три варианта оформления фасада: черно-белый, черный и серый. Для участия предлагается проголосовать за понравившийся вариант фасада на сайте. Итоги голосования будут подведены 10 октября.

Осенью 2022 года ГК "Инград" приступила к активной стадии строительства стадиона "Торпедо". Работы идут по утвержденному графику, в настоящий момент на строительной площадке задействовано более 100 человек и 12 единиц техники, рассказали в компании. Завершить реконструкцию стадиона планируется до конца 2025 года.

Стадион "Торпедо" находится на улице Восточной, владение 4А в Даниловском районе столицы. Он был построен в советские годы и сегодня физически и морально устарел. После реконструкции, которую реализует компания "Инград", стадион станет современной футбольной ареной для проведения соревнований всероссийского и международного уровней. Общая площадь стадиона будет составлять около 62,8 тыс. кв. м со вспомогательными зданиями, сооружениями и тренировочными полями, вместимость арены увеличится до 15 тыс. человек.

Проект реализуется на основе концепции французского бюро Мишеля Ремона (Michel Remon & Associes). Адаптацию в качестве генпроектировщика выполнил "ЦНИИПромзданий".

О девелопере

"Инград" специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. Группа компаний, согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 686,04 тыс. кв. м жилья, являясь 20-м в России девелопером по текущему объему строительства.