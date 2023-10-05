Нечаев предложил Минстрою начинать раньше отопительный сезон по решению жильцов

Лидер фракции "Новые люди" в Госдуме отметил, что сейчас в России отопительный сезон начинается каждую осень не с конкретной даты, а в зависимости от среднесуточной температуры на улице

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Лидер фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев направил обращение главе Минстроя России Иреку Файзуллину, в котором предлагает запускать отопление в многоквартирных жилых домах раньше нормативного срока, если за это решение проголосовало на портале госуслуг большинство жильцов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Нечаев отметил, что сейчас в России отопительный сезон начинается каждую осень не с конкретной даты, а в зависимости от среднесуточной температуры на улице. По словам политика, такой подход не учитывает индивидуальные особенности восприятия холода у разных групп людей, а также разные уровни теплоэффективности домов.

"Считаю необходимым рассмотреть возможность предоставления всем жильцам многоквартирных домов, которые являются потребителями коммунальных услуг у одной ресурсоснабжающей организации, права проголосовать на государственном портале "Госуслуги" за начало отопительного сезона, в случае принятия решения большинством голосов запускать отопление домов раньше нормативного срока", - указал лидер думской фракции.

Парламентарий считает, что реализация этой инициативы позволит гражданам самостоятельно устанавливать комфортное для большинства жителей начало отопительного сезона в своих домах, а также решит проблему невозможности включения отопления в отдельном многоквартирном доме по централизованной системе отопления.