На Дальнем Востоке с начала 2023 года защитили права 310 дольщиков

Из Единого реестра проблемных объектов исключили 11 долгостроев

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Число проблемных домов, строящихся с долевым участием, сократилось на Дальнем Востоке. С начала года восстановлены права 310 дольщиков, сообщили в управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"С учетом принятых мер прокурорского реагирования в текущем году из Единого реестра проблемных объектов исключено 11 долгостроев, защищены права 310 дольщиков", - говорится в распространенном сообщении.

Для решения ситуации с замороженными стройками, в которые вложились жители региона, применяются различные механизмы по возведению домов и подключению их к коммуникациям с использованием ресурса Фонда развития территорий. Помимо этого, назначаются компенсационные выплаты по тем объектам, завершение работ по которым нецелесообразно.

В результате совместной работы органов исполнительной власти, контроля и прокуратуры количество проблемных объектов в округе за два последних года сократилось в четыре раза: с 91 до 23.

В октябре были восстановлены права дольщиков в республиках Бурятия и Саха (Якутия), в Хабаровском крае. В Якутии по требованию прокуроров застройщик увеличил темпы строительства многоквартирного жилого дома по Воинской улице в региональной столице. Окружная администрация города выдала разрешение на ввод объекта, были восстановлены права 44 граждан. В Бурятии прокуроры обеспечили надзор за строительством дома по Ключевской улице в Улан-Удэ, который возводился с привлечением денег 46 дольщиков. В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры была активизирована работа по исключению из Реестра проблемных объектов застройщика ООО "Гринвиль", возводившего три многоквартирных дома в селе Тополево. В связи с их низкой строительной готовностью было принято решение о выделении 130 обманутым дольщикам компенсации за счет средств краевого бюджета и Фонда развития территорий.

Проблемный "Эдельвейс" в Хабаровске

Накануне власти Хабаровского края сообщили о достройке двух 25-этажек жилого комплекса "Эдельвейс" в Хабаровске. Дома должны были сдать еще в 2012 году. Общая площадь недостроенного ЖК составляет 24 тыс. кв. м. Его возведением займется новый застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Аккорд". Сдать объект хотят до конца 2024 года. В настоящее время выполняются работы по обустройству строительной площадки, идет гидроизоляция фундаментов домов, расширение дверных проемов. Инвестор восстановил проектную документацию, были обновлены технические условия. Пятеро дольщиков заключили договоры с новым застройщиком и согласились подождать сдачи объектов.

Предыдущего застройщика признали банкротом в 2019 году, в отношение него возбуждено и расследуется уголовное дело. Всего за три последних года, начиная с 2020-го, в Хабаровском крае сдали 19 проблемных объектов. В 2020 году ввели в эксплуатацию 9 домов с 221 дольщиком, в 2021 - 3 дома с 59 дольщиками, в 2022 - 7 домов с 352 дольщиками. В нынешнем году эта работа продолжается. В активной фазе достройка домов компании "Диалог", где в общей сложности насчитывается свыше 900 участников долевого строительства.