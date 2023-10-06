В Москве более 70 предприятий открылось на первых этажах новостроек по реновации

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, нежилые помещения на первых этажах способствуют развитию инфраструктуры района

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 70 предприятий открылось на первых этажах новостроек по программе реновации с начала года в Москве, всего под заселение в городе передано 256 домов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В настоящее время на территории столицы переданы под заселение 256 новостроек, в которых запроектировано свыше 1 тыс. нежилых помещений. <...> Половина из них уже используются под размещение социально-бытовых предприятий. Только с начала этого года открылось уже 72 предприятия на первых этажах", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, чьи слова приводятся в тексте, нежилые помещения на первых этажах способствуют развитию инфраструктуры района. Открытие магазинов, аптек и кафе повышает комфорт проживания в районе как для новоселов, так и для жителей, проживающих в соседних домах. Лидерами по количеству размещенных предприятий с начала года стали Северный - 33 предприятия, Троицкий и Новомосковский - 18, а также Южный - 14 - административные округа.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.