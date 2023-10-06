В Москве выставили на торги помещение площадью более 1 тыс. кв. м

Стоимость лота определится в результате торгов, которые пройдут 7 ноября в электронной форме

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги по продаже помещение площадью более 1 тыс. кв. м в районе Теплый Стан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Инвесторов приглашают к участию в аукционе по продаже помещения площадью более 1 тыс. кв. м в одноэтажном нежилом здании на Профсоюзной улице. Свободное назначение объекта позволит победителю использовать его под любые коммерческие цели. Стоимость лота определится в результате торгов, которые пройдут 7 ноября в электронной форме", - сказал руководитель департамента Иван Щербаков.

Отмечается, что здание находится по адресу: улица Профсоюзная, дом 152, корпус 1. Рядом расположены автобусные остановки, в 300 м - вестибюль станции метро "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии. Лот включает в себя помещения в подвале и на первом этаже: зал площадью 251 кв. м, кабинеты, подсобные помещения, санузлы и другие. Наиболее эффективным решением будет использование объекта под предприятие сферы услуг.

Для участия в аукционе понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявки принимаются до 26 октября. Информация о торгах размещена на инвестиционном портале Москвы.