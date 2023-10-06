В районе Зюзино ввели в эксплуатацию дом по реновации

Особенностью новостройки стало фасадное решение: здание облицовано навесными панелями из кирпича трех цветов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новостройку на 147 квартир ввели в эксплуатацию в районе Зюзино в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Зюзино по адресу: Керченская улица, дом 2 ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации на 147 квартир. Особенностью новостройки стало фасадное решение: здание облицовано навесными панелями из кирпича трех цветов: терракотового, бежевого, кофейного. Необычное решение позволило выделить дом среди окружающих зданий", - приводятся в тексте слова руководителя департамента строительства города Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что новостройку на Керченской улице возвели по индивидуальному проекту. В основе здания - монолитный каркас. Дом односекционный с подземной одноуровневой автостоянкой.

В новостройке расположено 147 квартир: однокомнатных - 34, двухкомнатных - 100, трехкомнатных - 13. Две квартиры оборудовали для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В доме установлено современное лифтовое оборудование. Первые этажи новостройки - нежилые, здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В здании размещены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

"Новостройку оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Территорию вблизи жилого дома благоустроили: оборудовали детскую игровую площадку и площадку для отдыха взрослых. Выполнено озеленение территории с высадкой цветников, кустарников и деревьев", - добавили в пресс-службе.