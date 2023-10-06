В Косино-Ухтомском районе Москвы построят дом на 148 квартир по реновации

Проектом предусмотрено 36 однокомнатных, 82 двухкомнатных - две из них для маломобильных граждан - и 30 трехкомнатных

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жилой дом в рамках программы реновации построят в Косино-Ухтомском районе Москвы, он рассчитан на 148 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Восточный округ столицы показывает хорошие результаты по объемам реновационного строительства. С начала года на его территории сдано 128,9 тыс. кв. м жилья. В настоящий момент комитетом выдана разрешительная документация, необходимая застройщику для начала работ на Оренбургской улице. Там возведут новый дом общей площадью 19,4 тыс. кв. м", сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

По его словам, первый этаж односекционного жилого здания будет нежилым. Здесь разместится вестибюль, холл с тремя лифтами, кладовая для хранения уборочного инвентаря, технические пространства и почтовые ящики. На подземном уровне оборудуют паркинг на 83 машино-места.

Проектом предусмотрено 148 квартир, в том числе: 36 однокомнатных, 82 двухкомнатных - две из них для маломобильных граждан - и 30 трехкомнатных. В соответствии со стандартом программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы, все жилье сдадут с готовой внутренней отделкой, остекленными лоджиями, входными и межкомнатными дверями, сантехникой, кухонными мойками и плитами.

"Для отделки фасадов используют керамогранитные плиты коричневого, светло-серого и графитового цветов, а входную группу оформят витражным остеклением. В доме и на прилегающей территории создадут безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья - установят тактильно контрастные указатели, обустроят места отдыха с навесами и специализированными скамьями, оборудуют пожаробезопасные незадымляемые зоны на всех этажах, а также организуют четыре места для МГН (маломобильных групп населения - прим. ТАСС) на открытой автостоянке", - добавили в пресс-службе.