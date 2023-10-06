В Москве освободили 127 арендаторов от обеспечительного платежа при продлении договора

Воспользоваться освобождением могут только арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности при использовании городских помещений в течение последнего года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Москвы освободили 127 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды городских нежилых помещений при продлении договоров на новый срок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Там напомнили, что с 2019 года при продлении срока аренды городской недвижимости предприниматели должны вносить средства за последние пять месяцев действия договора в качестве обеспечительного платежа. Это позволяет минимизировать риски в случае недобросовестного поведения представителей бизнеса и досрочного прекращения сотрудничества с ними.

"С марта 2022 года город освободил добросовестных арендаторов от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора. Такую поддержку получили уже 127 предпринимателей, которые арендуют 279 объектов городской недвижимости общей площадью 45,9 тыс. кв. м. Благодаря этому они сэкономили 151,9 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что воспользоваться освобождением от обеспечительного платежа могут только арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности при использовании городских помещений в течение последнего года.

"За девять месяцев 2023-го от обеспечительного платежа освободили 25 предпринимателей, которые арендуют 51 городской объект общей площадью 8,4 тыс. кв. м. Благодаря мере поддержки они сэкономили 22,1 млн рублей", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.