В Подмосковье свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем с начала года

Более 270 из них приобрели квартиры самостоятельно с помощью жилищного сертификата

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 750 детей-сирот в Московской области обеспечили жильем с начала 2023 года, более 270 из них приобрели квартиры самостоятельно с помощью жилищного сертификата. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года в Подмосковье обеспечены жильем свыше 750 детей-сирот, а это 86% от общего количества запланированного на этот год. 483 ребенка получили квартиры, а 271 - купили квартиры самостоятельно, выбрав получение жилищного сертификата. Кстати, срок выдачи сертификата мы продлили до 1 ноября", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что преимуществом жилищного сертификата является то, что квартира оформляется сразу в собственность и ребенок может выбрать жилье в любом городском округе Московской области.

По данным министерства, всего в этом году жильем будут обеспечены 876 детей-сирот. "На данные цели из бюджета Московской области выделено 3,9 млрд рублей", - дополнила Болатаева.