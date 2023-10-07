На юге Коми планируют построить коттеджный поселок для северян

Подобрана территория под 220 участков под застройку, сообщили в пресс-службе главы республики

СЫКТЫВКАР, 7 октября. /ТАСС/. Власти Коми намерены построить на юге республики коттеджный поселок для жителей пожилого возраста, которые хотят переселиться из районов Крайнего Севера. Подобрана территория под 220 участков под застройку в 12 км от села Визинга, райцентра Сысольского района, сообщила пресс-служба главы республики.

"Первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева посетила с рабочим визитом Сысольский район. Она осмотрела земельный участок, на котором планируется возвести коттеджный поселок. Участок располагается на территории поселка Первомайский - это 12 км от районного центра и 5 км от федеральной автомобильной дороги Р-176 "Вятка". Рядом имеются детский сад, школа и асфальтированная дорога. В 2024 году здесь планируется ввести в эксплуатацию газораспределительную станцию", - говорится в сообщении.

Как отметила вице-премьер в своем Telegram-канале, на данной территории можно разместить 220 участков под индивидуальное жилищное строительство площадью 1 тыс. кв. м с учетом строительства объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. Также здесь есть рабочие места на социальных объектах.

В соседнем селе Куниб Сысольского района расположено одно из передовых предприятий региона, компания "Промтех-инвест", которая активно занимается разработкой деревянных домокомплектов. Основные части дома собираются на предприятии и транспортируются на необходимое место, где их быстро собирают.

Зампред правительства региона - министр экономического развития, промышленности и транспорта Коми Евгений Пономаренко сообщил в своем Telegram-канале, что проект по строительству коттеджного поселка разрабатывают с привлечением представителей корпорации АЕОН и АО "Воркутауголь" "для переселения пенсионеров из районов Крайнего Севера в южные районы региона". Рассматривается возможность строительства коттеджных поселков в Сысольском, а также в Сыктывдинском районах, близ Сыктывкара, добавил зампред.