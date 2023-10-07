В Москве завершается строительство двух флагманских медцентров

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, они будут располагаться при Боткинской больнице и больнице имени В. М. Буянова

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Строительство двух флагманских медицинских центров завершается в Москве, их готовность составляет 80% и 96%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Мы продолжаем строить инфраструктуру для столичной системы здравоохранения. Всего по программе в городе будут работать шесть флагманских центров при разных больницах, оборудованных по самым высоким стандартам оказания срочной медицинской помощи. В настоящее время возводим два таких центра - при Боткинской больнице и больнице имени В. М. Буянова. Строительство обоих флагманских центров вышло на завершающую стадию", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в центре при Боткинской больнице уже завершили отделочные работы, ведется пусконаладка медицинского оборудования и мебели. По оснащенности это будет один из самых современных и высокотехнологичных флагманов в России. Его строительная готовность составляет 96%.

В центре при ГКБ имени В. М. Буянова идет монтаж лифтового оборудования. Также завершаем работы по монтажу комплекса "чистых" помещений: это операционные, реанимации, противошоковые палаты. Строительная готовность этого флагманского центра превысила 80%, добавил заммэра.