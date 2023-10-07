Строительство электродепо "Аминьевское" в Москве близится к завершению

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, ведутся пусконаладка инженерных систем и благоустройство прилегающей территории

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Работы по строительству электродепо "Аминьевское" для обслуживания поездов Большого кольца метро в Москве вышли на завершающую стадию, ведутся пусконаладка инженерных систем и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строящееся на западе столицы электродепо "Аминьевское" сегодня на высоком уровне готовности - здесь уже возведены основные конструкции всех объектов, ведутся монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования", - сказал Бочкарев.

По словам заммэра, на территории электродепо расположено более 60 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус на 29 канав для ремонта и обслуживания поездов Большого кольца метро, объединенное здание эксплуатационного персонала, мотодепо, гараж и лабораторно-испытательный корпус.

Он добавил, что во всех зданиях электродепо ведутся архитектурно-отделочные работы.