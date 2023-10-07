В Брянской области сдали первые дома по пилотному проекту для детей-сирот

Их построили в Унече

ТАСС, 7 октября. Первые дома, построенные по пилотному проекту для детей-сирот, сданы в Унече Брянской области. Аналогичные дома будут построены в Почепе, Навле и Жуковке, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В Унече сдали первые два дома, построенные по пилотному проекту для детей-сирот. Сегодня вручили ключи от 17 благоустроенных квартир новоселам. Такие же дома, как в Унече, будут построены в Почепе, Навле и Жуковке - мы продолжим выполнять важнейшую задачу, поставленную Президентом России, по обеспечению детей-сирот жильем", - написал Богомаз.

В Брянской области многоквартирные дома именно для детей-сирот строили впервые. В июле губернатор сообщал, что квартиры будут уже с отделкой, межкомнатными и входными дверями, сантехникой, датчиками пожарной сигнализации. Также будет благоустроена придомовая территория, установлена детская игровая площадка. На строительство домов из областного бюджета было выделено более 37 млн рублей.

В 2023 году на обеспечение жильем детей-сирот было выделено на 1,8 раза больше, чем в 2022 году - 1,162 млрд рублей. Приобретено более 200 квартир, из них 180 - в новостройках в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, Дятьково, Выгоничах, Брянском районе. За восемь лет на эти цели Правительством Брянской области было выделено более 4 млрд рублей, приобретено 2 439 квартир, из них 67 % - на первичном рынке жилья, добавил Богомаз.

Кроме покупки квартир и строительства жилья, из областного бюджета выделяются средства на оплату сертификатов, когда человек самостоятельно выбирает подходящее жилье на свободном рынке. Первые сертификаты вручали в сентябре 2023 года.