Сургутскому району выделили еще более 900 млн на расселение аварийного жилья

Муниципалитет также завершил работу по учету аварийного жилфонда

ТАСС, 7 октября. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделили Сургутскому району дополнительно 901,5 млн рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале по итогам встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой.

"Руководитель региона высоко оценила работу муниципалитета по переселению жителей из аварийного жилья и анонсировала выделение дополнительных средств в размере 901,5 млн рублей на эти цели в ближайшее время. Кроме того, ранее, в конце сентября, нашему муниципалитету были выделены еще 394 млн рублей. Таким образом, за сентябрь - октябрь нам дополнительно выделили порядка 1,3 млрд рублей", - пояснил Трубецкой.

Он также отметил, что муниципалитет завершил работу по учету аварийного жилфонда. На данный момент во всех поселениях района более 900 тыс. кв. м жилья необходимо ликвидировать.

В текущем году удалось улучшить жилищные условия порядка 300 семей Сургутского района, суммарно освободили 13,4 тыс. кв. м жилья, отметил Трубецкой. Он пояснил, что на расселение из аварийного жилфонда было направлено 293 млн рублей, 325 млн рублей реализовано по государственной фенольной программе.

"Динамично решать задачу по ликвидации аварийного и фенольного жилфонда нам позволяет ежегодное выполнение планов по вводу жилья. В этом году это 65 тыс. кв. м, из которых порядка 60 тыс. кв. м уже ввели", - добавил Трубецкой.