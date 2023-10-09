В Кузьминках построят дом по программе реновации

Здание появится на улице Академика Скрябина

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дом почти на 300 квартир построят на улице Академика Скрябина в районе Кузьминки в Москве по программе реновации. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

"Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали строительство здания с подземной стоянкой на улице Академика Скрябина. В доме будет 36 однокомнатных, 210 двухкомнатных и 51 трехкомнатная квартира. Несколько квартир адаптируют для маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Как добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, в комнатах предусмотрена улучшенная отделка, квартиры оснащены необходимым: осветительными приборами, кухонными мойками и плитами, сантехническим оборудованием.

Отмечается, что на придомовой территории оборудуют проезды и тротуары, места для отдыха, детские и спортивные площадки. Кроме того, во дворе установят малые архитектурные формы и проведут комплексное озеленение.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. На сегодня в нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают почти 1 млн москвичей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.