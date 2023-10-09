9 октября, 04:29

В Кузьминках построят дом по программе реновации

Здание появится на улице Академика Скрябина

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дом почти на 300 квартир построят на улице Академика Скрябина в районе Кузьминки в Москве по программе реновации. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Читайте также
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье

"Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали строительство здания с подземной стоянкой на улице Академика Скрябина. В доме будет 36 однокомнатных, 210 двухкомнатных и 51 трехкомнатная квартира. Несколько квартир адаптируют для маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Как добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, в комнатах предусмотрена улучшенная отделка, квартиры оснащены необходимым: осветительными приборами, кухонными мойками и плитами, сантехническим оборудованием.

Отмечается, что на придомовой территории оборудуют проезды и тротуары, места для отдыха, детские и спортивные площадки. Кроме того, во дворе установят малые архитектурные формы и проведут комплексное озеленение.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. На сегодня в нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают почти 1 млн москвичей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация