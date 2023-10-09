В Москве выставят на торги право на комплексное развитие двух участков бывших промзон

Общая площадь объектов составляет около 64 га

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Москвы выставят на торги право на комплексное развитие участков бывших промзон "Тушино" и "Малино" общей площадью около 64 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Право на комплексное развитие участков бывших промзон "Тушино" и "Малино" общей площадью почти 64 га планируется выставить на торги в октябре этого года. В результате определят инвесторов, которые вложат в проекты более 154 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект от их реализации оценивается почти в 5,7 млрд рублей. Благодаря комплексному развитию этих территорий и появлению там новых объектов в столице будет создано не менее 20 тыс. дополнительных рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что участок бывшей промзоны "Тушино" расположен между станциями "Тушинская" и "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, рядом с Химкинским водохранилищем. Участок бывшей промзоны "Малино" находится между железнодорожными путями Ленинградского направления, Заводской улицей и Георгиевским проспектом.

"Вместо устаревших объектов на участках в районах Южное Тушино и Крюково планируется строительство современных микрорайонов, где появится не только комфортное жилье, но и вся необходимая инфраструктура. Так, здесь построят более 718 тыс. кв. м жилья, из них не менее 192 тыс. кв. м по программе реновации. Также предусмотрено возведение свыше 745 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая школы и детские сады для более чем 2,3 тыс. учащихся и воспитанников, центр развития детского творчества, медицинское учреждение, пожарное депо, физкультурно-оздоровительные комплексы", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.