В Москве построят учебно-выставочный комплекс площадью более 33 тыс. кв. м

Объект будут использовать для демонстрации инновационных достижений в сфере сельского хозяйства

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Учебно-выставочный комплекс возведут на территории РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в Москве, его площадь составит более 33 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Учебно-выставочный комплекс построят на территории Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева старейшего аграрного университета России. <...> Общая площадь сооружения составит более 33 тыс. кв. м. Его будут использовать для демонстрации инновационных достижений в сфере сельского хозяйства. Здесь планируется проводить выставки, конгрессы, лекции и конференции, а также принимать иностранные делегации", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что комплекс сможет принять до 1 660 человек. На данный момент Мосгосстройнадзор выдал застройщику соответствующее разрешение на строительство объекта.

"Комплекс переменной этажности в 1-3 этажа будет состоять из четырех павильонов: входного, центрального и двух выставочных. В нем разместятся многофункциональный конференц-зал, пресс-центр, переговорные, пространство для мастер-классов, а также административные кабинеты. Проектом предусмотрены фудкорт на 240 мест, кофейня и фуршетная зона", - добавил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Помимо этого, в центральном павильоне обустроят медицинский блок, а также комнату матери и ребенка. Для связи между этажами установят эскалаторы и лифты. Прилегающую территорию благоустроят. Вокруг комплекса разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.