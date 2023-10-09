С военными Балтфлота заключили сделки более чем на 1,5 млрд рублей по программе ипотеки

Всего в Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы приобретено 7 974 жилое помещение на общую сумму более 26,3 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Более 300 сделок на общую сумму более 1,5 млрд рублей заключены с начала 2023 года в Калининградской области с военнослужащими Балтийского флота - участниками программы накопительно-ипотечной системы (НИС) приобретения жилья. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"С военнослужащими в Калининградской области по накопительно-ипотечной системе за 9 месяцев 2023 года заключено 311 сделок на сумму более 1,5 млрд рублей. Из этих сделок 69 - по договорам долевого участия в строительстве, а 21 военнослужащий приобрел жилые дома с земельным участком", - рассказали там.

В пресс-службе уточнили, что средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 51,8 кв. м, а средняя стоимость одного кв. м - 93 тыс. рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 54,5 кв. м при средней стоимости одного кв. м 98 тыс. рублей. Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 117,8 кв. м при стоимости 33,7 тыс. рублей за кв. м.

"Калининградская область входит в десятку регионов, наиболее популярных для приобретения жилья военнослужащими", - добавили в Балтфлоте. Всего в Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы приобретено 7 974 жилое помещение на общую сумму более 26,3 млрд рублей.

Накопительно-ипотечная система является основной формой жилищного обеспечения военнослужащих. Главное отличие НИС от обычной ипотеки в том, что взнос за приобретенное жилье за военнослужащего платит государство.